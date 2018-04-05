Сергей Шнуров: «Эйфория от успеха сильнее, чем от водки»

Сегодня природа поп-звезд кардинально изменилась. Если вчера они были иного качества, иного свойства, существенно отличаясь от масс, то сегодня они одни из многих миллиардов. Миллиардов сущностно равных изображений на экране. Кто-то ярче, кто-то тусклее. У кого-то больше подписчиков, у кого-то меньше, но сущностно они равны. У них у всех есть Instagram, YouTube, «ВКонтакте». Средства производства успеха оказались в руках широких масс. Принципиального различия, как раньше, межу обывателем и медиа-персоной уже нет. Все стали медиа-сущностями. Простая студентка устраивает фотосессию с техническими средствами почти глянцевыми. И она в теории может получить аудиторию больше, чем у программы «Время». Помните? Была такая программа «Сам себе режиссер». Я бы ее актуализировал, переназвав в «Сам себе Эрнст». Сейчас у всех появился доступ к кнопке – пусть не первой, но все-таки.

Оружие массового поражения воображения стало общедоступным. Портативные излучатели носят в своих карманах миллиарды обладателей смартфонов. И как случается со всеми фокусами и манипуляциями, когда они разгаданы и растиражированы, они перестают удивлять. То есть, перестают работать как фокус, перестают создавать иллюзию, в которую можно поверить. Если как делать фокус знают все, это уже не фокус.

Таким образом, стратегия «успех это имидж успеха» отживает свое. Ее переюзали, девальвировали. И только по инерции она еще существует, неуклонно стремясь к закату.

Как квинтэссенция любой актуальной дискуссии очень показателен в этом смысле Баттл Гнойного и Оксимирона. Можно было бы взять для примера Собчак и Навального или Познера и Яровую, но продираться к реальному смыслу этих споров сквозь политические заросли сложнее и дольше. Хотя, как вы увидите ниже, они все об одном и том же. Если отбросить стилистические, вкусовые и прочие частности, и попытаться разглядеть суть театрально-рифмованной схватки, то мы можем увидеть противоборство двух разных стратегий. Можно даже сказать, что это два разных концепта презентации себя как медиа-товара в медиа-пространстве.

Оксимирон, видимо, еще не до конца осознал неактуальность продвижения себя через «успех как имидж успеха» и то там, то сям прорывается протуберанцами это мертвого солнца.