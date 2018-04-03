В Telegram появились стикеры с вентилем Веней — на случай прорыва труб или испытания теплосетей

Теплоэнергетическая компания ГУП «ТЭК СПБ» выпустила собственные стикеры для Telegram. Их главный герой — вентиль Веня, который «плачет», дарит цветы или может вот-вот лопнуть. Теперь этот эмоциональный персонаж сопровождает регулярно публикуемые «ТЭК СПб» сообщения об испытаниях теплосетей, авариях и другую информацию.

Похоже, что у каждой уважающей себя организации должен быть свой стикерпак. Ранее он появился у петербургского метрополитена, а до этого — у Минобрнауки и Эрмитажа.