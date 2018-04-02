Telegram снова отказался выполнить требование Роскомнадзора и ФСБ

Юристы Telegram уведомили Роскомнадзор, что выполнить требования ФСБ по передаче ключей шифрования технически невозможно, передает РИА Новости. «Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», — говорится в официальном сообщении адвоката компании Дмитрия Динзе.

20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер о неисполнении требования ФСБ и постановил передать ключи в течение 15 дней сразу после того, как Верховный суд России отказался удовлетворять иск юристов компании. В ином случае Роскомнадзор подает иск в суд и блокирует мессенджер на территории России. Как рассказал Динзе, Telegram использует два канала дешифрования — секретные и облачные чаты.

Сообщения, которые передаются через секретные чаты, не сохраняются на серверах. Переписка из облачных чатов никогда не хранится в одном месте и распределяется между различными подсистемами, которые находятся на территории различных государств под разной юрисдикцией. В конце июня 2017 года Роскомнадзор также грозился заблокировать Telegram за отказ предоставлять ведомству информацию для внесения в реестр организаторов распространения информации. Тогда Павел Дуров предоставил все необходимые регистрационные данные, и мессенджер был внесен в реестр Роскомнадзора. О данных переписки пользователей речь тогда не шла. Позже ФСб запросила у мессенджера информацию для дешифрования сообщений пользователей, на что компания не согласилась. Мировой мещанский суд Москвы 16 октября 2017 года оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ исполнять запрос ФСБ.

29 марта в работе мессенджера произошел масштабный сбой. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил неполадки перебоями с питанием серверов в дата-центре. Как пользователи сети отреагировали на почти трехчасовой сбой в Telegram, читайте здесь.

По материалам «ДП»