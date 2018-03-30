Apple разрешит пользователям удалять личную информацию

Apple разрешит пользователям из Европы скачивать личную информацию о себе, которой владеет компания. Сюда относятся, например, музыкальные предпочтения и данные календаря.

Такая возможность появится в начале мая на обновленном сайте управления своим Apple ID. Также можно будет удалить или деактивировать свой аккаунт. 25 мая вступит в силу регламент ЕС о защите данных, и Apple решил следовать ему. Расширенная информация о данных и конфиденциальности появилась и в обновленной iOS. Теперь Apple будет всякий раз уведомлять пользователей об обработке персональных данных.

Однако, как пишет Bloomberg, меры приняли после того, как стало известно о масштабной утечке конфиденциальной информации о пользователях Facebook. Социальная сеть Facebook ранее также разрешила пользователям выборочно удалять информацию о комментариях, лайках, истории поиска и другом.