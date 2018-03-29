«Я создал чат в аське!»: как пользователи отреагировали на сбой в работе в Telegram
29 марта в Telegram произошел масштабный сбой, в результате которого мессенджер не работал больше трех часов. В частности, о неполадках сообщили пользователи в России, США, Европе, СНГ, Средней Азии и Южной Африке.
Основатель Telegram Павел Дуров объяснил масштабный сбой в работе программы перебоями в электропитании дата-центров. Пользователи сети, которые остались без мессенджера отреагировали по-разному: кто-то сравнил отключение Telegram с возвращением в доисторические времена, а кто-то даже вспомнил про мессенджер ICQ («аську»), который был популярен в начале «нулевых».
Павел @durov, попробуйте выключить и включить— Дед Едрос (@ded_edros) 29 марта 2018 г.
а помните, был такой телеграм?— Артем Беседин (@asbesedin) 29 марта 2018 г.
РЕБЯТА.— Тот самый Мартин (@martin_camera) 29 марта 2018 г.
Я СОЗДАЛ ЧАТ В АСЬКЕ:https://t.co/FNl11ydYwS
Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана.— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 29 марта 2018 г.
Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте – мы тут ни при чем. pic.twitter.com/7r1BY0PTlA
Ну, что скажешь? @durov pic.twitter.com/7MhUmDgO13— фантазия жоқ (@razbityi) 29 марта 2018 г.
Когда Телеграм упал и пришлось переместиться в ВК pic.twitter.com/ce2X5qIOUu— Александр Доброкотов (@dobrokotov) 29 марта 2018 г.
К 7-ми вещам от которых отказался Дуров, добавилась 8-я и это телеграм— kiryan & the void (@kirilo_sun) 29 марта 2018 г.
Пожалуйста, не умирай,— ᴅᴛ (@denitrendy) 29 марта 2018 г.
Или мне придётся тоже.
Ты, конечно, в серверный рай,
А мне что, Вайбер качать, о Боже?!
Хочешь новых стикерпаков,
Хочешь, сделаю больше чатов,
Хочешь, удалю Вконтакте,
Что мешает спать!#телегаживи #телеграммживи
дорогие товарищи, то, что телеграм не работает, ЭТО НЕ ПОВОД ЗВОНИТЬ— Tapas&Tango (@atticus_flinch) 29 марта 2018 г.
Эти исторические несколько часов мы запомним как Эпоху Возрождения чатов в вк и вотсаппе. Хорошее было время.— Poe-lee-nah (@blame_iceland) 29 марта 2018 г.
Без еды человек может прожить 20-25 дней— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 29 марта 2018 г.
Без воды - до 10 дней
Без Телеграма - не больше часа
Ненавижу такие моменты, когда падает очередная соцсеть/мессенджер, а ты не успеваешь придумать шутку про это, а в твиттере просто парад первосортного юмора, и это подстегивает еще сильнее, потеют ладони, пропадает аппетит, а остальным уже премии за лучшие твиты вручают, жмут руки— злобный кадровик (@msc_whiterabbit) 29 марта 2018 г.
Дуров, верни хоть что-нибудь— Bob Farber (@Bobchensk) 29 марта 2018 г.
Чадушки, спокойно. Если не работает телеграм:— Русские летописи (@letopisi_rus) 29 марта 2018 г.
1. Идем в лес, чтобы нарвать бересты.
2. Царапаем писалом сообщение (если нет писала, возьмите канцелярский нож).
3. Отправляем к друзьям холопа с письмом.
Не благодарите!
Моей маме чуть за 60, она смотрит только Россию и 1 канал. Сижу. Эсэмэска: А Я ТЕБЕ ГОВОРИЛА ЧТО ВАШ ЭТОТ ТЕЛЕГРАМ ЧЕРТОВ ЗАКРОЮТ НИКОГДА МАТЬ НЕ СЛУШАЕШЬ— Сижу как сыч (@MariaKozlovaa) 29 марта 2018 г.
Надеюсь, поможет 🙏🏼 pic.twitter.com/9lAPmL0moL— Michael Sharkov (@misharkov) 29 марта 2018 г.
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