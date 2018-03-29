«Я создал чат в аське!»: как пользователи отреагировали на сбой в работе в Telegram

29 марта в Telegram произошел масштабный сбой, в результате которого мессенджер не работал больше трех часов. В частности, о неполадках сообщили пользователи в России, США, Европе, СНГ, Средней Азии и Южной Африке.

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил масштабный сбой в работе программы перебоями в электропитании дата-центров. Пользователи сети, которые остались без мессенджера отреагировали по-разному: кто-то сравнил отключение Telegram с возвращением в доисторические времена, а кто-то даже вспомнил про мессенджер ICQ («аську»), который был популярен в начале «нулевых».