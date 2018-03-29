Дуров объяснил причины сбоя в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров объяснил масштабный сбой в работе мессенджера перебоями с питанием серверов. «Причиной проблем с подключением в Европе стало отключение электричества в серверном кластере Telegram», написал он в Twitter. «Мы работаем над устранением проблем с нашей стороны», — добавил Дуров, уточнив, что «это во многом зависит» от компании, которая обеспечивает дата-центр электроэнергией.
В свою очередь, Роскомнадзор опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что ведомство непричастно к сбою в работе мессенджера Павла Дурова. «Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана», — сказано в нем. «Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — подчеркнули в ведомстве. Днем 29 марта в работе Telegram произошел четвертый с начала года крупный сбой.
Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order.— Pavel Durov (@durov) 29 марта 2018 г.
По данным мониторингового сервиса Downdetector, пользователи сообщали о проблемах в европейской части России, а также в Нидерландах, Италии, Словакии, Украине, а также Великобритании, Калифорнии и Средней Азии. Представители Telegram признали наличие проблем у пользователей в Европе, на Ближнем Востоке и в странах СНГ.
Предыдущий сбой в работе мессенджера произошел 5 марта, до этого — по одному разу в феврале и январе. Верховный суд РФ 20 марта признал законным требование ФСБ предоставить ключи от переписки в Telegram. Сразу после решения Роскомнадзор в официальном уведомлении дал мессенджеру 15 дней на передачу ФСБ ключей, это минимальный срок, который по закону предшествует блокировке сервиса. Павел Дуров ответил на это, что Telegram будет выступать за приватность пользователей даже под угрозой блокировки. Представители мессенджера оспорили иск в Европейском суде по правам человека. Адвокаты «Агоры», представляющие сервис в суде, заявили, что намерены подавать апелляцию на решение Верховного суда.
По материалам «ДП»
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