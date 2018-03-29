Дуров объяснил причины сбоя в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил масштабный сбой в работе мессенджера перебоями с питанием серверов. «Причиной проблем с подключением в Европе стало отключение электричества в серверном кластере Telegram», написал он в Twitter. «Мы работаем над устранением проблем с нашей стороны», — добавил Дуров, уточнив, что «это во многом зависит» от компании, которая обеспечивает дата-центр электроэнергией.

В свою очередь, Роскомнадзор опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что ведомство непричастно к сбою в работе мессенджера Павла Дурова. «Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана», — сказано в нем. «Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — подчеркнули в ведомстве. Днем 29 марта в работе Telegram произошел четвертый с начала года крупный сбой.