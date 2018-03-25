Сегодня «ВКонтакте» разыграет 100 тыс. рублей в онлайн-викторине «Клевер»

Интернет-викторина «Клевер» социальной сети «ВКонтакте» в это воскресенье разыграет 100 тыс. рублей. Игра состоится в 20.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» и команда Ивана Урганта выпустили совместную игру «Клевер» с денежным призом. Правила викторины просты: скачиваешь приложение - верно отвечаешь на 12 вопросов – забираешь деньги. Для участия в шоу пользователям не нужно подавать заявки или регистрироваться — достаточно просто скачать приложение.

Скачать игру можно в AppStore и Google play.