«ВКонтакте» удалит предвыборные стикеры Maxim

Соцсеть «ВКонтакте» приняла решение заблокировать набор стикеров от журнала Maxim и паблика «Только для взрослых» после обвинений в плагиате со стороны художницы Валерии Фортуна. 

В компании добавили, что решили это сделать после того, как руководство журнала Maxim «запуталось» в словах о том, кто именно создал стикеры.  

«Мы впервые сталкиваемся с ситуацией, когда созданный не нами набор стикеров получает обвинения в нарушении авторских прав. На платформе “ВКонтакте” был реализован не один спецпроект, механика которого включала в себя стикеры и все наши коммерческие партнеры по таким проектам самостоятельно занимаются решением вопросов очистки авторских прав», — уточнили в соцсети.


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