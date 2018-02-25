Художница обвинила журнал Maxim в плагиате стикеров с призывом прийти на выборы



24 февраля сообщество «Только для взрослых», которое ведет редакция журнала Maxim во «ВКонтакте» опубликовало набор стикеров «Election Girl». Рисунки выполнены в стилистике pin-up и призывают пользователей прийти на выборы президента России. Этот стикерпак раздавали бесплатно всем совершеннолетним, подписанным на сообщество.

Фортуна утверждает, что редакция срисовала свой набор с её работ из серии «Pin-up Grl». Её запись также репостнул основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров.

TJournal обратился за разъяснениями произошедшему к социальной сети и редакции журнала. В Maxim заявили, что «неприятно удивлены» обвинениями в плагиате, однако отметили, что стикеры были сделаны социальной сетью. В свою очередь, пресс-служба «ВКонтакте» оспорила слова редакции, заявив, что сообщество «Только для взрослых» и в частности стикеры «Election Girl» – это проекты журнала Maxim.