«ВКонтакте» в День святого Валентина подскажет, насколько пользователи совместимы друг с другом

Соцсеть «ВКонтакте» в честь Дня святого Валентина добавила функцию проверки совместимости с другими пользователями соцсети.

Для этого нужно зайти на страницу другого пользователя соцсети. Соцсеть показывает значки с интересами человека (от спортсменов до геймеров), определяет схожесть музыкальных вкусов, популярность профиля и уровень совместимости. Затем «ВКонтакте» анализирует их и сообщает, насколько легко или сложно пользователю будет общаться с конкретным человеком, а также указывает, что может помочь или помещать общению. Для начала общения соцсеть предлагает отправить подарок.

Функция будет доступна в течение дня на сайте и в мобильных приложениях.

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