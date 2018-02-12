Instagram и YouTube могут заблокировать по требованию Роскомнадзора из-за материалов о Дерипаске

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края внёс в список сайтов с запрещённой информацией 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской. У сервисов есть время до вечера 14 февраля, чтобы удалить публикации, сообщает TJ.

Как отмечают «Ведомости», не у всех провайдеров есть технические возможности блокировать отдельные страницы в интернете, поэтому в случае блокировки Роскомнадзором указанных адресов часть пользователей сможет остаться без доступа к Instagram и YouTube целиком.

10 февраля бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на эскорт-модель Анастасию Рыбку за публикацию в соцсетях частных фотографий со своим изображением. Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о Дерипаске и зампреде правительства Сергее Приходько, во многом основанное на фотографиях и видео присутствовавшей на яхте модели Рыбки. На следующий день Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить из материалов фотографии и видео. Ведомство внесло расследование и заметки СМИ в реестр запрещённых сайтов.