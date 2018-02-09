«ВКонтакте» ко Дню святого Валентина выпустила игру «Бесит!1», которая подберет пару

«ВКонтакте» в честь Дня святого Валентина запустила приложение «Бесит!1», с помощью которого можно найти человека с похожими интересами.

Для этого надо отсортировать карточки с определенными темами и выбрать те, что любишь и ненавидишь. С помощью них программа подберет около 100 людей с похожими интересами.

«У каждого из нас по несколько сотен друзей «ВКонтакте», но мы не всегда знаем, есть ли у нас что-то общее. Броколли и русский рэп, пицца с ананасами и современное искусство — мы любим и ненавидим разные вещи. Надеемся, что наше приложение поможет найти не только единомышленников, но и пару на 14 февраля», — Максим Павлов, руководитель продукта «Приложения»

Каждый пользователь может предложить свой вариант карточек или отсортировать уже заполненные. Игра доступна на всех устройствах, в мобильной и десктопной версии.