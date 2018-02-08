Супергерои, рыжие и туалетная бумага в новом наборе эмодзи
В 11-й версии стандарта кодирования Unicode появятся 77 новых эмодзи, среди которых — рыжие, супергерои с разными прическами и цветами кожи, пиратских флаг, бритоголовые и многое другое.
В набор эмодзи также вошли продукты питания (булочки, кекс, пирог, манго и листья салата), животные (например, енот, лама, попугай и кенгуру), огнетушитель, медицинский халат, рулон туалетной бумаги и другие смайлики.
Выход Unicode 11.0 запланирован на июнь. Новые смайлики обычно появляются на мобильных платформах iOS и Android в августе или сентябре.
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