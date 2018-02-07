Во «ВКонтакте» появилась маска с половиной маршрутки, которая плачет, если открыть рот
В «Историях» во «ВКонтакте» появилась маска с половиной маршрутки из мема о «дувчушке» четырех лет. Если, «надев» маску открыть рот, то половина маршрутки начинает плакать.
Основой для маски послужил мем, основанный на старом демотиваторе, в котором четырехлетняя девочка спрашивает маму, можно ли выключить войну и вместе с мамой плачет половина маршрутки. Создатели маски и взяли эту буквальную плачущую половину автобуса. Демотиватор превратился в мем: пользователи разными способами обыгрывают исходный сюжет.
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