Метро Петербурга выпустило собственные стикеры в Telegram

Похоже, что наличие собственных стикеров в Telegram становится уже необходимостью — вслед за Минобрнауки и Эрмитажем фирменные стикеры появились и у петербургского метрополитена. Скачать их можно здесь. С помощью наклеек с названиями станций, например, можно писать друзьям где вы находитесь.

Петербургское метро совместно с художником Ильей Тихомировым также выпускает комиксы об оставленных вещах.

Ранее в Telegram появился бот, с помощью которого можно получить консультации по русскому языку от ведущих филологов.