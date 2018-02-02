Метро Петербурга выпустило собственные стикеры в Telegram

Похоже, что наличие собственных стикеров в Telegram становится уже необходимостью — вслед за Минобрнауки и Эрмитажем фирменные стикеры появились и у петербургского метрополитена. Скачать их можно здесь. С помощью наклеек с названиями станций, например, можно писать друзьям где вы находитесь. 

Петербургское метро совместно с художником Ильей Тихомировым также выпускает комиксы об оставленных вещах. 

Ранее в Telegram появился бот, с помощью которого можно получить консультации по русскому языку от ведущих филологов. 


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