Telegram удалили из магазина приложений Apple

Мессенджер Telegram и его адаптированная версия Telegram X в ночь на 1 февраля исчезли из магазина приложений AppStore, сообщают пользователи соцсетей.

В частности, приложения нет в российской и американской версиях магазина Apple, оно также недоступно в Германии, Италии и Испании. В магазине Android-приложений Google Store обе версии Telegram доступны.

Основатель Telegram Павел Дуров написал в Twitter, что приложение скоро вновь появится в App Store. «Проблема незначительная, скоро должен вернуться», — ответил он на комментарий, оставленный одним из пользователей в его Twitter. Других подробностей он не привел. Пользователи Reddit предположили, что пропажа приложений Telegram может быть связана с тем, что разработчики, предположительно пытались загрузить новую версию программы в AppStore, но по ошибке удалили ее из магазина приложений для iOS. При этом приложение Telegram оставалось доступным в другом виртуальном магазине Apple — AppStore для настольной операционной системы macOS. Кроме того, проблемы в App Store совпали с официальным запуском приложения Telegram X для Android. Одновременно разработчики выпустили инструмент TDLib (Telegram Database Library), который позволит всем желающим создавать свои версии приложений для общения в Telegram.

12 января в работе мессенджера произошел глобальный сбой, затронувший пользователей разных стран. Проблемы также были в конце декабря. Тогда Дуров объяснил их «сумасшедшим ростом» трафика. «Из-за безумного роста посещаемости в последнее время вчера в пять вечера сообщения доставлялись позже, чем обычно. Мы кое-что подкрутили, и завтра все должно быть ок», — написал он

По материалам «ДП»