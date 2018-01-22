Пенсионерки, Сергей Лазарев и Лунтик: кто поддержал ульяновских курсантов, станцевавших под Satisfaction

Ректор института Сергей Краснов заявил, что «эти люди не найдут себе места в гражданской авиации». В Росавиации видео курсантов назвали «возмутительным» и пообещали применить «самые жесткие меры» ко всем причастным «к этому безнравственному эпизоду» — вплоть до увольнения и отчисления. Собственную проверку начала Приволжская транспортная прокуратура. В то же время в их поддержку выступил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и сотни людей по всей стране. Первую пародию выпустили студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново.