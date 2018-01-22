Пенсионерки, Сергей Лазарев и Лунтик: кто поддержал ульяновских курсантов, станцевавших под Satisfaction
На прошлой неделе в сети появился ролик, в котором первокурсники Ульяновского института гражданской авиации танцуют в трусах и фуражках под песню Satisfaction. Им пригрозили отчислением, но вся страна встала на их защиту: пародийные видео сняли петербургские пенсионерки, курсанты МЧС, студенты циркового училища и шоу «Вечерний Ургант». Мы собрали лучшие из них.
Ректор института Сергей Краснов заявил, что «эти люди не найдут себе места в гражданской авиации». В Росавиации видео курсантов назвали «возмутительным» и пообещали применить «самые жесткие меры» ко всем причастным «к этому безнравственному эпизоду» — вплоть до увольнения и отчисления. Собственную проверку начала Приволжская транспортная прокуратура. В то же время в их поддержку выступил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и сотни людей по всей стране. Первую пародию выпустили студенты сельскохозяйственного техникума из села Рязаново.
После к ним присоединились студентки-медики из Димитровграда.
Петербург во флешмобе представили пенсионерки.
Видео в поддержку появилось и в официальных группах шоу «Вечерний Ургант» — правда, это отрывок старого выпуска, наложенный на песню Бенни Бенасси.
Студенты циркового училища станцевали в костюмах Лунтика, волка и клоуна.
Также во флешмобе отметились МЧС-ники, конники, пловцы, домохозяйки, сторонницы ЛДПР, биатлонистки, электрики, моряки, строители, Суворовцы и даже израильская армия.
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