Мэрилин Мэнсон, Ким Кардашьян и другие звезды и их двойники с картин мировых художников
У Google появилось приложение, которое по селфи ищет двойников в базе картин мировых музеев. Издание Dazed решило протестировать новую функцию на фотографиях звезд, среди которых Мэрилин Менсон, Ума Турман, Рианна, Бейонсе и другие.
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Вайнона Райдер и картина Элизабет Виже-Лебрен "Маркиза де Пезе и маркиза де Руже с двумя сыновьями"
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Бьорк и кратина Абрахама Кролля "Разговор"
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Ума Турман в роли Мии Уоллес в "Криминальном чтиве" и картина Уинслоуа Хомера "Под пальмой"
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Ру Пол и картина Шепарда Фейри "Подчинись"
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Сара Мишель Геллар и картина Теодора Жерико "Голова молодого человека"
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Хлои Севиньи и картина Абрахама Ван Стрийя "Женщина, сидящая с медным чайником"
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Рианна и картина Элиза Гриффитс "Бегуны"
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Мисси Эллиот и скульптура Шарля Кордье "Африканская Венера"
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Мэрилин Менсон и картина Эгона Шиле "Автопортрет"
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Бейонсе и картина Айана Скотта "Небо"
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Ким Кардашьян и картина Пола Мельтцера "Марта Грэхэм"
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Лана Дель Рей и картина Хосе Арнау "Женщина на пляже"
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