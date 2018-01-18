Мэрилин Мэнсон, Ким Кардашьян и другие звезды и их двойники с картин мировых художников

У Google появилось приложение, которое по селфи ищет двойников в базе картин мировых музеев. Издание Dazed решило протестировать новую функцию на фотографиях звезд, среди которых Мэрилин Менсон, Ума Турман, Рианна, Бейонсе и другие.

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    Вайнона Райдер и картина Элизабет Виже-Лебрен "Маркиза де Пезе и маркиза де Руже с двумя сыновьями"

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    Бьорк и кратина Абрахама Кролля "Разговор"

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    Ума Турман в роли Мии Уоллес в "Криминальном чтиве" и картина Уинслоуа Хомера "Под пальмой"

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    Ру Пол и картина Шепарда Фейри "Подчинись"

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    Сара Мишель Геллар и картина Теодора Жерико "Голова молодого человека"

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    Хлои Севиньи и картина Абрахама Ван Стрийя "Женщина, сидящая с медным чайником"

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    Рианна и картина Элиза Гриффитс "Бегуны"

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    Мисси Эллиот и скульптура Шарля Кордье "Африканская Венера"

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    Мэрилин Менсон и картина Эгона Шиле "Автопортрет"

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    Бейонсе и картина Айана Скотта "Небо"

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    Ким Кардашьян и картина Пола Мельтцера "Марта Грэхэм"

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    Лана Дель Рей и картина Хосе Арнау "Женщина на пляже"

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