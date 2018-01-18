Что интересовало петербуржцев в новогодние каникулы? Минет, холодец и танцующий унитаз

Самые популярные запросы 31 декабря — 1 января

Перед новогодней ночью горожанам стало скучно, они решили наконец научиться правильно питаться, мастурбировать и делать планку.

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