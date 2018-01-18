Что интересовало петербуржцев в новогодние каникулы? Минет, холодец и танцующий унитаз
Специально для нас «Яндекс» составил топ самых популярных запросов петербуржцев на новогодних каникулах. Кроме ожидаемых вопросов о холодце и «селедке под шубой» в списке нашлось много удивительного: повышенный интерес к оральному сексу, желание купить лотерейные билеты и криптовалюту и даже танцующие унитазы.
Самые популярные запросы 31 декабря — 1 января
Перед новогодней ночью горожанам стало скучно, они решили наконец научиться правильно питаться, мастурбировать и делать планку.
Что делать если
что делать если скучно
что делать если мой унитаз танцует
что делать если холодец не застыл
что делать на новый год
что делать при беременности
высокое давление что делать в домашних условиях
что делать при ожоге
бессонница что делать
колики у новорожденного что делать
что делать если тошнит
что делать если болит живот
низкое давление что делать
умер человек что делать
Как делать
как делать селедку под шубой
как делать снежинки из бумаги
как делать минет
как делать куни
как делать суши
как делать прически
как делать макияж
как делать укол в ягодицу
как делать клизму
как правильно делать планку
Как правильно
как правильно загадать желание на новый год
как правильно пить текилу
правильное питание
как правильно дрочить
как правильно пить виски
как правильно наносить макияж
как правильно варить кальмары
как правильно варить рис
как правильно варить язык говяжий
как правильно чистить гранат
Рецепт
оливье рецепт классический
селедка под шубой рецепт
мимоза рецепт классический
салат цезарь с курицей классический простой рецепт
крабовый салат рецепт
греческий салат рецепт
холодец рецепт
утка в духовке рецепт
оливье рецепт классический с колбасой
новогодние салаты 2018 новинки рецептов
домашний майонез рецепт
Самые популярные запросы 31 декабря — 8 января
Во время долгих выходных петербуржцы задумались о легком заработке, заказывали еду на дом и теряли людей и машины.
Где купить
где купить билеты русское лото спб
где купить криптовалюту
где купить вечернее платье
где купить косметику
палач от клопов где купить в спб
где купить живую елку в спб
где купить транспондер
где купить петарды
где купить шубу в спб
где купить пуховик в спб
Куда звонить
куда звонить если пропал человек в спб
не работает городской телефон куда звонить спб
нет горячей воды куда звонить
куда звонить если нет отопления спб
эвакуировали машину куда звонить спб
нет света куда звонить
куда звонить при дтп в спб
увезли машину на эвакуаторе куда звонить
куда звонить если нет отопления
не работает антенна в доме куда звонить
Доставка еды
токио сити доставка
достаевский доставка еды спб
сакура суши доставка спб 4888888
вкусные суши доставка спб официальный сайт
окей доставка продуктов на дом спб
олис суши доставка спб
папа джонс спб доставка пиццы
окей доставка
евразия доставка
две палочки доставка
Скачать бесплатно
скачать музыку бесплатно
скачать торрент бесплатно на русском языке
скачать книги бесплатно
скачать игры на компьютер бесплатно
скайп скачать бесплатно
антивирус скачать бесплатно
скачать майнкрафт бесплатно
аудиокниги скачать бесплатно
скачать фильмы бесплатно
itunes скачать бесплатно
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.