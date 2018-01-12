Павел Дуров хочет создать самую популярную криптовалюту в мире. Что нам с этого?

Что придумал Дуров?

Он создаст валюту внутри Telegram. Технологически эта блокчейн-сеть мало чем будет отличаться от уже существующих, нова только ее привязка к мессенджеру.

Почему это удобнее?

Видимо, не нужно будет прибегать к услугам посредников и пользоваться дополнительными электронными кошельками. Все операции можно совершать внутри одного приложения. При возможности вывода и ввода средств технология может быть очень перспективной.

Он действительно сможет составить конкуренцию крупным банкам?

В части внутренних расчетов это маловероятно, однако в части международных переводов, которые являются сделками с усиленным контролем со стороны банков и регуляторов, вполне возможно. Наше государство само поставило себя в ситуацию, когда анонимными сервисами пользоваться легче и безопаснее, чем банковскими. Лучше потерять денег на конвертации криптовалюты, чем объясняться с властями.

Станет ли эта валюта популярна в России?

В России это скорее невозможно, так как наши регулирующие органы боятся новых технологий и утверждают, что криптовалюта — это денежный суррогат. При выводе биткоина в реальные деньги карты часто блокируются, так как они якобы могут участвовать в незаконных финансовых операциях.

Где это может быть популярно?

Большинство развитых и вменяемых стран признают криптовалюту. К сожалению, Россия к ним не относится. TON может получить распространение во многих странах, например Сингапуре, Европе, где к таки расчетам относятся более лояльно.

Дуров будет пытаться обойти сложности в России?

Это его, скорее всего, не беспокоит, потому что он не находится под юрисдикцией РФ, а аудитория Telegram существенно выходит за пределы нашей страны. И, я убежден, что если валюта будет введена, то в нашей стране она будет работать, но вне правового поля.

Это будет преступление?

Не совсем. Это будет рисковая операция. Тоже самое, что сейчас с криптовалютами. Закон вы не нарушаете, но вопросы у правоохранительных органов могут возникнуть, поскольку для регуляторов и банков поступление платежей является непрозрачным.

Кто будет наиболее активным пользователем TON в России?

Вероятно, активно начнут пользоваться этим способом расчетов наркоторговцы, использующие мессенджеры для распространения «закладок». Для них это будет существенным плюсом. Сейчас это и так очень распространено, в том числе и в Telegram, но деньги нужно переводить через сторонние платежные сервисы на электронные кошельки, а с введением внутренней валюты все станет гораздо быстрее и проще. При этом, анонимность позволит повысить безопасность распространителей.

Понимает ли это создатель Telegram?

Думаю, да, но любой коммерческий бизнес преследует цель получения прибыли. По большому счету, ему все равно, кто и за что будет приводить деньги.