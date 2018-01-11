У Лаборатории Касперского появился интерактивный проект о будущем Земли

Лаборатории Касперского запустила интерактивный проект Earth 2050, в котором можно взглянуть на города будущего — какими они станут в 2030, 2040 и 2050 годах по мнению футурологов.

Так, к 2030-му элитные дома в Москве будут накрывать климатическими колпаками для спасения от жары, а часть парка «Сокольники» превратится в заповедник с дикими животными. Петербурга среди предсказаний пока нет. Среди прочих новшеств россиян ждут капсульные такси, летающие гостиницы и центр космического туризма в черте Москвы. Рекламу больше не будут размещать на зданиях и билбордах - объявления будут транслироваться прямо в небе, как это показано в фантастическом фильме «Бегущий по лезвию».

В прошлом году проект Earth 2050 отхватил серебряный приз в номинации «Сайты» международной премии в области рекламы и медиа Epica Awards.