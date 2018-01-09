Шнуров вступил в дискуссию с Семеном Слепаковым из-за песни Pharaoh «Пять минут назад»
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в дискуссию с юмористом Семеном Слепаковым из-за его поста в Instagram о песне Pharaoh «Пять минут назад». Слепаков раскритиковал текст песни рэпера из-за того, что хронология событий в ней не соответствует реальности.
Дорогой @slepakovsemyon. В вашем исследовании допущена типичная ошибка человека не знакомого с апориями Зенона. Ахиллес не догонит черепаху, как и вы не догоняете содержание текста. Герой песни трахает чужую суку, пять минут назад каждый раз, а не один, сокращая продолжительность коитуса до одной минуты, тем самым не привязываясь ко времени первого события. Тут мы сталкиваемся с типичной проблемой отцов и детей, в которой у отцов глагол трахал в лучшем случае подразумевает единственное число.
Сергей Шнуров объяснил юмористу, как на самом деле стоит воспринимать текст Pharaoh, а также добавил, что к проблеме понимания лирики рэпера подключается проблема отцов и детей.
Уважаемый и горячо любимый @shnurovs! Вы меня окончательно запутали, но я доверюсь вашему опыту и авторитету. Радует также и то, что в отличие от суки и Фараона, Ахиллес никогда не трахнет черепаху, поскольку он ее не догонит. В защиту отцовского подхода также могу сказать, что иногда один качественный отцовский раз стоит больше, чем множество юношеских. Хотя, очевидно, в случаях, когда речь идет о чужих суках, порой необходимо действовать быстро и решительно, не заботясь о качестве. Везде свои нюансы.
В свою очередь, Слепаков ответил лидеру «Ленинграда» еще одним постом, в котором пошутил над дружескими отношениями между ним и Pharaoh.
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