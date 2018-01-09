Шнуров вступил в дискуссию с Семеном Слепаковым из-за песни Pharaoh «Пять минут назад»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в дискуссию с юмористом Семеном Слепаковым из-за его поста в Instagram о песне Pharaoh «Пять минут назад». Слепаков раскритиковал текст песни рэпера из-за того, что хронология событий в ней не соответствует реальности.