В Новый год «Одноклассники» покажут онлайн-экскурсии по Петербургу

Социальная сеть «Одноклассники» и телеканал «Санкт-Петербург» в ночь с 31 декабря на 1 января проведут большой новогодний эфир.

Ведущие телеканала будут вести онлайн-прогулки по Петербургу и выходить в прямой эфир с центральных улиц города. Зрители трансляции смогут также увидеть кадры праздничных ночных улиц с высоты птичьего полёта.

Трансляции будут проходить в группе телеканала в ОК. Первый эфир начнётся в 22:00 на Невском проспекте. Затем ведущие пройдут по Малой Садовой, Гостиному двору, Зеленому мосту и Большой Морской улице. В 23:30 камеры переместятся на Дворцовую площадь, а в 01:30 1 января начнётся трансляция концерта из Юсуповского дворца.