В Telegram появились стикеры с бакланами с «Зенит-арены»

«Деловой Петербург» выпустил набор стикеров для мессенджера Telegram «Деловой баклан» с птицей, ставшей за последние месяцы едва ли не главным городским персонажем.

В сентябре вице-губернатор Игорь Албин заявил в одном из интервью, что крыша стадиона на Крестовском протекает из-за того, что ее время от времени клюют бакланы. В соцсетях тогда появились мемы и предположения о том, в каких еще бедах повинна птица, а орнитологи усомнились, что она вообще водится в Петербурге и окрестностях города.

Так или иначе баклан сначала стал лавным городским мемом, а потом и значимым персонажем, едва ли сместив с пьедестала Чижика-Пыжика. В ФК «Зенит» даже решили сделать птицу символом стадиона на Крестовском острове. Загрузить набор стикеров можно здесь.

По материалам «ДП»