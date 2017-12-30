10 гипнотизирующих Инстаграм-аккаунтов, на которые можно смотреть вечно
Новогодние каникулы — самое время, чтобы расслабиться и отдохнуть от рабочей суеты. Мы собрали 10 инстаграм-аккаунтов, которые помогут набраться сил и отвлечься от реальности. Осторожно! Можно потерять счет времени.
@physicsfun
В этот Инстаграм можно залипнуть на целый день, параллельно открывая для себя магию физики.
@oak.lettering.co
Идеальный каллиграфический почерк для тех, кто пересмотрел уже все творения Покраса Лампаса.
@asmr.crackle
Этот аккаунт стоит просматривать только с включенным звуком, получая не только визуальное, но и слуховое наслаждение.
@dollarbathbombs
Бомбочки для ванны как произведения искусства.
@foodeatty
Не смотреть на голодный желудок! Самые вкусные блюда с необычной подачей.
@kineticlyslime
Податливый и сыпучий песок будто оседает на ладонях, расслабляюще действуя на нервную систему. Также требует включенного звука при просмотре.
@jc.crls
Эксперименты, которые погрузят вас в 3D реальность.
@asmrtiingles
Аккаунт позиционирует себя как избавляющий от стресса, напряжения и тревоги. Все самые приятные звуки для уха: от ломающего мела и зажигания спички до хруста песка и надламывания шоколадной плитки.
@moyagraphy
Магия сургучной печати навевает мысли о Хогвартсе и чудесах, создавая праздничное настроение.
@9gageyegasm
Здесь собраны лучшие видео для залипания со всего интернета. Обязателен для просмотра перфекционистам.
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