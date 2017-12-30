10 гипнотизирующих Инстаграм-аккаунтов, на которые можно смотреть вечно

Новогодние каникулы — самое время, чтобы расслабиться и отдохнуть от рабочей суеты. Мы собрали 10 инстаграм-аккаунтов, которые помогут набраться сил и отвлечься от реальности. Осторожно! Можно потерять счет времени.

@physicsfun

В этот Инстаграм можно залипнуть на целый день, параллельно открывая для себя магию физики.

 

@oak.lettering.co

Идеальный каллиграфический почерк для тех, кто пересмотрел уже все творения Покраса Лампаса.

 

@asmr.crackle

Этот аккаунт стоит просматривать только с включенным звуком, получая не только визуальное, но и слуховое наслаждение.

 

@dollarbathbombs

Бомбочки для ванны как произведения искусства.

 

Публикация от Hungry (@foodeatty)

@foodeatty

Не смотреть на голодный желудок! Самые вкусные блюда с необычной подачей.

 

@kineticlyslime

Податливый и сыпучий песок будто оседает на ладонях, расслабляюще действуя на нервную систему. Также требует включенного звука при просмотре.

 

@jc.crls

Эксперименты, которые погрузят вас в 3D реальность.

 

@asmrtiingles

Аккаунт позиционирует себя как избавляющий от стресса, напряжения и тревоги. Все самые приятные звуки для уха: от ломающего мела и зажигания спички до хруста песка и надламывания шоколадной плитки.

 

@moyagraphy

Магия сургучной печати навевает мысли о Хогвартсе и чудесах, создавая праздничное настроение.

 

@9gageyegasm

Здесь собраны лучшие видео для залипания со всего интернета. Обязателен для просмотра перфекционистам.

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Автор: andrey
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