Опубликован список пострадавших во время взрыва в петербургском супермаркете

Портал 78.ru опубликовал список пострадавших, в нем указано восемь человек, еще двоих пока не опознали.

Соловьева Галина Николаевна, 1982 года рождения Кобелева Инна Алексеевна, 1971 года рождения Аликулов Иврукул Избекович, в тяжелом состоянии (осколочная рана живота) Лыгин Антон Константинович, 1980 года рождения Ушакова Елена Викторовна, 1964 года рождения Александрова Людмила Петровна, 1954 года рождения Литвинова Алла Евгеньевна, 1962 года рождения Дорофеев Максим Алексеевич, 1983 года рождения (на осмотре у врачей скорой помощи).

Напомним, вечером 27 декабря в петербургском супермаркете "Перекресток" на площади Калинина в семь вечера произошел взрыв. С самой последней информацией о случившемся можно тут.