Опубликован список пострадавших во время взрыва в петербургском супермаркете
Портал 78.ru опубликовал список пострадавших, в нем указано восемь человек, еще двоих пока не опознали.
- Соловьева Галина Николаевна, 1982 года рождения
- Кобелева Инна Алексеевна, 1971 года рождения
- Аликулов Иврукул Избекович, в тяжелом состоянии (осколочная рана живота)
- Лыгин Антон Константинович, 1980 года рождения
- Ушакова Елена Викторовна, 1964 года рождения
- Александрова Людмила Петровна, 1954 года рождения
- Литвинова Алла Евгеньевна, 1962 года рождения
- Дорофеев Максим Алексеевич, 1983 года рождения (на осмотре у врачей скорой помощи).
Напомним, вечером 27 декабря в петербургском супермаркете "Перекресток" на площади Калинина в семь вечера произошел взрыв. С самой последней информацией о случившемся можно тут.
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