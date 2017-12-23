Петербурженки фотографируются как героини картин Модильяни и Сутина

В Instagram запустили флешмоб #faberge_modi, в рамках которого любой желающий может сфотографироваться в образах героев картин Амадео Модильяни, Хаима Сутина, Сюзанны Валадон и Моисея Киплинга.

Музей Фаберже до 29 декабря проводит конкурс на лучшее фото. Победитель сможет посетить выставку, а также получит билеты в МДТ на спектакль «Три сестры», право на ужин в ресторане и ночь в отеле.