Петербурженки фотографируются как героини картин Модильяни и Сутина
В Instagram запустили флешмоб #faberge_modi, в рамках которого любой желающий может сфотографироваться в образах героев картин Амадео Модильяни, Хаима Сутина, Сюзанны Валадон и Моисея Киплинга.
Музей Фаберже до 29 декабря проводит конкурс на лучшее фото. Победитель сможет посетить выставку, а также получит билеты в МДТ на спектакль «Три сестры», право на ужин в ресторане и ночь в отеле.
А это для другого конкурса - от Музей Фаберже #faberge_modi Тут очень интересно получилось с картиной. Можно было выбрать из 4-х художников: Модильяни, Кислинг, Сутин, Валадон. Пошерстив картинки в гугле, я выбрала Кислинга и вот эту даму в красном. Только после окончания работы мне пришло в голову узнать о картине подробнее. Оказалось, что все не так просто и совсем не очевидно. В русскоязычной области интернета она встречается как «Леди в красном» на сайте artchive.ru, но больше там нет никакой информации. После применения нескольких разных техник поиска удалось узнать, что это портрет актрисы Рене-Жанны Фальконетти (1892-1946), написанный в 1927. А в 1928 вышел главный фильм с ее участием - «Страсти Жанны д’Арк» Карла Теодора Дрейера. Фильм стал общепризнанным шедевром, им восхищались Эйзенштейн и Бунюэль. О работе Фальконетти кинокритики полагают, что это "возможно, самая лучшая актёрская игра, когда-либо заснятая на плёнку". Хотя это была последняя ее роль в кино, полтора года мучительных съемок закончились нервным срывом. А еще она снималась без грима. Образ Жанны д’Арк, сыгранный Фальконетти послужил вдохновением для режиссера Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой в фильме «Начало» (1970). 14/365 #365dayofclay #365днейпластилина
Недавно мы подробно рассказывали, что можно посмотреть на выставке «Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса».
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