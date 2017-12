В сети появился проект «Ноль ТВ» — и это очень смешная пародия на телевидение

Наш юмор можно причислить к абсурду — такой любят в Adult Swim и шоу Тима и Эрика. Эти проекты не могли не повлиять на нас. Например, при создании нашего ситкома я вдохновлялся роликом Too Many Cooks и Dont hug me i'm scared

На мой взгляд, ТВ сейчас все больше заигрывает с интернет-аудиторией: обыгрывает мемы, приглашает интернет-звезд в вечерние шоу и тому подобное. Думаю, интернет рано или поздно победит телевидение. Конечно, у последнего не все так плохо, но ТВ страшно отстает из-за своей «громоздкости».