В сети появился проект «Ноль ТВ» — и это очень смешная пародия на телевидение
В сети появился новый юмористический проект «Ноль ТВ» — и он очень смешной. В роликах авторы высмеивают сериалы, телепередачи и даже рекламу iPhone. Один из его авторов, блогер Роман Бордунов, рассказал, кто и зачем это сделал.
«Ноль ТВ» — это, в каком-то смысле, абсурдное телевидение. Во многом мы берем ТВ-форматы и переделываем их под влиянием своего видения. Мы, конечно, все смотрели Реутов-ТВ, но тут с ним никакой связи нет. Скорее, нас больше вдохновляет Tim and Eric Awesome Show и вообще все, что делает проект Adult Swim (блок на телеканале Cartoon Network, транслирующий мультсериалы и live-action шоу для взрослых, — Прим. ред. ).
В нашей команде работают шесть человек, еще несколько помогают и иногда снимают. В целом почти все время уходит на проект, но некоторые работают над фрилансами, занимаются стендапом. Мы все из разных мест пришли, есть сценаристы, есть стендап-комики, я так вообще до этого только шутки в интернете писал и снимал видосы.
Ролики снимаем у нас в студии, сценарии создаем все вместе, но бывает и так, что кому-то в голову приходит идея, и мы тут же бежим снимать. В идеале хотелось бы каждый день-два выдавать контент, но мы понимаем, что качество важнее количества, поэтому не факт, что ролики будут выходить всегда с такой частотой. Если что-то смешное, как ролики про Феликса Агапенко (персонаж, которого играет Роман Бордунов, просвещает зрителей в финансовых вопросах, - Прим. ред.), можно за день снять и смонтировать, это замечательно. Если нет — то что ж, не будем торопиться.
Вирусных, в общепринятом понимании этого слова, роликов пока нет, но просмотры хорошие. Мы, конечно, подкидываем в топку денег для раскрутки, но, в конце-концов, сам проект запустился только вчера. Как все будет покажет время. Что касается целевой аудитории «Ноль ТВ», то я лично за то, чтобы она была ограничена кругом тех людей, которые будут искренне кайфовать от того, что мы делаем и понимать, в чем прикол.
Наш юмор можно причислить к абсурду — такой любят в Adult Swim и шоу Тима и Эрика. Эти проекты не могли не повлиять на нас. Например, при создании нашего ситкома я вдохновлялся роликом Too Many Cooks и Dont hug me i'm scared.
На мой взгляд, ТВ сейчас все больше заигрывает с интернет-аудиторией: обыгрывает мемы, приглашает интернет-звезд в вечерние шоу и тому подобное. Думаю, интернет рано или поздно победит телевидение. Конечно, у последнего не все так плохо, но ТВ страшно отстает из-за своей «громоздкости».
В интернет-юморе как минимум куда больше свободы, ты всегда сможешь найти свою, хоть небольшую, но аудиторию. Да, тоже надо смотреть на цифры, просмотры, статистику, отклик аудитории, но тут все равно гораздо легче дышится.
Что касается дальнейших планов проекта, в частности, капитализации, то на этот счет я пока ничего сказать не могу. Надеюсь, что когда-нибудь мы будем как Дружко рекламировать шампуни. Ну или как Дудь — пельмени.
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