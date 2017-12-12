В сети появился проект «Ноль ТВ» — и это очень смешная пародия на телевидение

Ролики снимаем у нас в студии, сценарии создаем все вместе, но бывает и так, что кому-то в голову приходит идея, и мы тут же бежим снимать. В идеале хотелось бы каждый день-два выдавать контент, но мы понимаем, что качество важнее количества, поэтому не факт, что ролики будут выходить всегда с такой частотой. Если что-то смешное, как ролики про Феликса Агапенко (персонаж, которого играет Роман Бордунов, просвещает зрителей в финансовых вопросах, - Прим. ред.), можно за день снять и смонтировать, это замечательно. Если нет — то что ж, не будем торопиться.

Вирусных, в общепринятом понимании этого слова, роликов пока нет, но просмотры хорошие. Мы, конечно, подкидываем в топку денег для раскрутки, но, в конце-концов, сам проект запустился только вчера. Как все будет покажет время. Что касается целевой аудитории «Ноль ТВ», то я лично за то, чтобы она была ограничена кругом тех людей, которые будут искренне кайфовать от того, что мы делаем и понимать, в чем прикол.