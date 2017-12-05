Стали известны самые популярные твиты 2017 года

Соцсеть Twitter уже подвела итоги 2017 года и назвала самые популярные твиты последних 11 месяцев, сообщает Cnet.

В 2017 году самое большое количество ретвитов (3,6 млн) собрал пост американского студента Картера Уилкерсона, который поспорил с закусочной Wendyʼs, что наберет 18 млн ретвитов, а взамен получит годовой абонемент на бесплатные наггетсы. Несмотря на то, что своей цели Уилкерсон не достиг, сеть закусочных все равно подарила ему 12-месячный абонемент на курицу.

На втором месте по числу репостов (более 1,7 млн) оказался твит бывшего президента США Барака Обамы, который процитировал экс-лидера ЮАР Нельсона Манделу после столкновений в Шарлотсвилле. "Бронза" (1,2 млн ретвитов) досталась твиттеру Пенсильванского университета, который пообещал перечислять по 15 центов с каждого ретвита в адрес потерпевших от урагана «Харви» в южных штатах США.