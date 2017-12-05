Артемий Лебедев рассказал в интервью Дудю о многоженстве, ЖЖ и главной проблеме России

На Youtube-канале «вДудь» вышло интервью дизайнера Артемия Лебедева. Журналист Юрий Дудь расспросил его о судьбе «Живого журнала» в 2017 году, госконтрактах, которые получает дизайнерское бюро Лебедева и его реакции на слова бизнесмена Олега Тинькова, который назвал работу дизайнера сомнительной по качеству.

Лебедев также рассказал о своем отношении к многоженству, главных проблемах России и случае, который произошел с ним в Центральноафриканской республике, где он «чуть не умер от малярии». «На третий день полного истощения и ********* [шока], звона в пустой голове и плазмодий, которые плавали в крови как слоны, я понял, что это какая-то инфекция», — рассказал он.