Космонавты на МКС приготовили итальянскую пиццу в невесомости

Инициатором этого стал итальянский астронавт Паоло Несполи, который на одной из пресс-конференйи заявил, что очень соскучился по национальному блюду. После этого на борт космического корабля выслали все ингредиенты для блюда: соус, пепперони, помидоры и овощи.

«Когда ты очень-очень скучаешь по пицце, ты случайно упоминаешь это в общении с главой [миссии] МКС в NASA. Спасибо, Кирк [Ширман] за то, что удивил нас неожиданно вкусными пиццами», - написал он в своем Twitter.