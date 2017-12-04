UPD: Facebook откроет в России торговую площадку Marketplace

Соцсеть Facebook планирует открыть в России сервис Marketplace, с помощью которого пользователи смогут продавать или отдавать даром свои вещи.

Кнопка для входа в магазин появится в меню навигации в левой части сайта. Что касается мобильной версии, то иконка Marketplace будет расположена в нижней навигационной панели. Товары будут сгруппированы по категориям: «Дом и сад», «Развлечения», «Одежда и аксессуары», «Электроника» и другие.

Тем не менее, оплатить покупку в режиме онлайн не получится. Продавцу и покупателю придется договариваться о способе оплаты и доставке.

UPD: Пресс-служба Facebook опровергла создание в стране платформы Marketplace: «На данный момент Facebook не планирует запускать Marketplace в России», - рассказали представители соцсети.