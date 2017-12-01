«Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» будут работать вне сети
Сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» начали работать без подключения к интернету. Об этом сообщает портал vc.ru.
Как только у пользователя пропадает или становится сигнал мобильной сети на телефоне, в приложениях тут же автоматически включается офлайн-режим. Однако чтобы пользоваться картами вне сети, необходимо заранее сохранить их в смартфоне. Когда сигнал сети восстановится, приложение предложит новые данные о пробках на дорогах и возможности сократить путь.
Представители «Яндекс» также рекомендуют обновлять карты городов примерно раз в месяц.
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