«Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» будут работать вне сети

Сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» начали работать без подключения к интернету. Об этом сообщает портал vc.ru.

Как только у пользователя пропадает или становится сигнал мобильной сети на телефоне, в приложениях тут же автоматически включается офлайн-режим. Однако чтобы пользоваться картами вне сети, необходимо заранее сохранить их в смартфоне. Когда сигнал сети восстановится, приложение предложит новые данные о пробках на дорогах и возможности сократить путь.

Представители «Яндекс» также рекомендуют обновлять карты городов примерно раз в месяц.