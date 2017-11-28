«Жаль, что не убил»: российские женщины рассказали свои истории о насилии в семье

«Когда мне было 16 лет, я познакомилась с парнем, это была моя первая любовь. Мы начали встречаться. Потом, когда я училась на четвертом курсе, он сделал мне предложение. Я согласилась, думала, у нас будет счастливая семейная жизнь, и никогда бы не подумала, что все обернется таким кошмаром. Первое время все было более-менее гладко, ссорились только, когда он приходил домой пьяным. Но это происходило все чаще и чаще. И однажды он пришел домой очень пьяным. На работе ему сказали, что все женщины изменяют. Он говорил, что я еще молодая, не нагулявшаяся, называл меня непристойными словами. Я стала говорить, что все это неправда, а дальше все было как в тумане. Я почувствовала боль, он впервые меня ударил. Я закрылась в ванной и проплакала всю ночь, вышла только под утро. На следующий день он извинился, и я его простила. Я думала, что все наладится, но через неделю ситуация повторилась. Потом это стало происходить все чаще и чаще. Он постоянно меня в чем-то подозревал. Моя жизнь стала кошмаром. Я хотела уйти, но боялась. Когда он уехал в командировку, я просто собрала свои вещи и сбежала к родителям. Я рада, что у меня рядом были люди, которые смогли меня поддержать. Надеюсь, что каждая женщина, которая столкнулась с такой ситуацией, сможет с ней справиться и начать новую жизнь».