«Жаль, что не убил»: российские женщины рассказали свои истории о насилии в семье
25 ноября, в Международный день искоренения насилия по отношению к женщинам и девочкам, социальная сеть «Одноклассники» и организация «ООН-Женщины» провели акцию, в рамках которой любой желающий смог рассказать свою историю анонимно под хэштегом #япротивнасилия. Ее поддержали Ирина Хакамада , Тутта Ларсен, Наталья Подольская, солистка группы «Город 312» Ая. Мы собрали несколько признаний, а также узнали у правозащитницы, что стоит делать, если жертвой оказались вы сами.
«Мне 17 лет, моя история довольно банальна, меня бьет мой отец. Это началось с самого детства, он бил меня за любую провинность, за записи в дневнике, неубранную квартиру, неприготовленную еду. Мама всегда отмалчивалась и шла на кухню готовить, чтобы не слышать моих криков. Позже я научилась замолкать, стискивать зубы, терпеть, папа злился еще больше. Я потихоньку коплю деньги, откладываю с обедов, покупаю тональники, делаю так, чтобы это не было заметно. Осталось подождать всего полгода, и я уеду в университет. У меня уже нет сил бороться, но я буду бороться».
«Долго думала, как начать, но я не помню, когда это началось. Помню только выбитые зубы, кровь, два аборта после избиения. Когда я попадаю в больницу из-за избиений, он приходит ко мне с фруктами и цветами, улыбается медсестрам, и они ему верят, улыбаются в ответ, а на меня он зло смотрит и говорит: «Жаль, что не убил». Мне некуда идти, у меня нет семьи, нет работы, я не доучилась, потому что вышла замуж. Уважайте себя, женщины».
«Меня насиловал мой отчим, это продолжалось почти два года. Мама вышла второй раз замуж, и сначала дядя Валера мне понравился, он носил мне подарки. Мне было восемь лет. Когда у меня пошли месячные, он узнал об этом первый. Сказал, что теперь я женщина и буду его второй женой. Я не понимала, что происходит. Он пообещал, что если я расскажу все маме, то он просто убьет ее, когда они пойдут в лес за грибами, и никто ничего не сможет доказать. Я помню весь тот ужас и боль. Он сломал мне все детство, он сломал мне всю жизнь, мне 31 год, а у меня до сих пор не было мужчин».
«Когда мне было 16 лет, я познакомилась с парнем, это была моя первая любовь. Мы начали встречаться. Потом, когда я училась на четвертом курсе, он сделал мне предложение. Я согласилась, думала, у нас будет счастливая семейная жизнь, и никогда бы не подумала, что все обернется таким кошмаром. Первое время все было более-менее гладко, ссорились только, когда он приходил домой пьяным. Но это происходило все чаще и чаще. И однажды он пришел домой очень пьяным. На работе ему сказали, что все женщины изменяют. Он говорил, что я еще молодая, не нагулявшаяся, называл меня непристойными словами. Я стала говорить, что все это неправда, а дальше все было как в тумане. Я почувствовала боль, он впервые меня ударил. Я закрылась в ванной и проплакала всю ночь, вышла только под утро. На следующий день он извинился, и я его простила. Я думала, что все наладится, но через неделю ситуация повторилась. Потом это стало происходить все чаще и чаще. Он постоянно меня в чем-то подозревал. Моя жизнь стала кошмаром. Я хотела уйти, но боялась. Когда он уехал в командировку, я просто собрала свои вещи и сбежала к родителям. Я рада, что у меня рядом были люди, которые смогли меня поддержать. Надеюсь, что каждая женщина, которая столкнулась с такой ситуацией, сможет с ней справиться и начать новую жизнь».
«Меня зовут Тамара и мне уже за 40. Половину своей жизни я провела под властью мужа-тирана. Он начал избивать меня еще до свадьбы. Тогда мне это даже нравилось, я думала, что он сильный, он настоящий мужчина. Мне казалось, что я его любила. Хотя сейчас понимаю, что я просто боялась остаться одна. Видимо, поэтому я вышла за него замуж. После свадьбы все стало еще хуже. Он избивал меня регулярно, его агрессия выплескивалась и на наших двоих детей. Я помню случай, когда муж в очередной раз хотел меня ударить, мой семилетний сын попытался меня защитить, и он так сильно оттолкнул его, что ребенок упал и разбил нос. Даже тогда мне не пришло в голову уйти от него, я боялась. Наша жизнь была большим кошмаром. Закончилось все тем, что когда ему было 45 лет, у него случился инфаркт и он умер. И тогда я поняла, что можно жить спокойно. До этого я постоянно плакала, мне было страшно идти домой».
Алена Попова
правозащитник, сооснователь «Проект W: сеть взаимопомощи женщин»:
«Узнать, что делать и как распознать насилие, можно на сайте насилию.нет. Более 90% жертв винят себя и терпят побои несколько лет. Самое главное — помнить, что жертва никогда не виновата. Конституцией, Уголовным кодексом, Кодексом об Административных правонарушениях насилие запрещено. Поэтому никто не имеет права применять насилие ни к кому, если только это не самооборона. И даже в этом случае нужно понимать, что самооборона — это противодействие на равное по степени действие. Никогда не вините себя и не считайте, что вы сами виноваты, потому что насильник есть насильник, это насилие в нем, а не в вас. Сегодня он будет говорить, что его провоцирует крик ребенка, завтра — недосоленный суп, а потом плохая погода, а толкать, щипать, бить, душить он будет вас или ребенка. Если у вас есть дети, думайте о детях. Для них насилие в семье — травма, которая вредит всей их дальнейшей жизни. И как раз и именно из-за детей не надо терпеть и молчать, а надо сразу же разрывать этот круг насилия. Вам некуда идти? Вы можете найти карту убежищ на сайте насилию.нет. Там вы сможете продумать план дальнейших действий и вообще перейти из ситуации опасности в ситуацию безопасности».
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