В сети появилась интерактивная карта приземлений НЛО на Землю

В Сети появилась интерактивная карта с информацией о том, где жители разных стран мира видели неопознанные летающие объекты (НЛО), сообщает The Daily Mail.

Карта создана неким UFO Stalker. На ней нанесены точки с информацией о том, когда именно видели объект, и комментариями очевидцев. К примеру, один пользователь сообщил, что 15 ноября видел НЛО над шотландским Абердином. «Стоя у окна на кухне, я заметил, что каждые две секунды мигает ярко-красный и белый свет. Я сразу понял, что это не пассажирский самолет или вертолет. Сам объект шел прямо на север, он выглядел как звезда средней яркости, но имел ярко-красный и белый свет», — пишет очевидец.

По данным сайта, в 2017 году было зарегистрировано 83,7 тыс. НЛО, что на 12% больше показателя 2016 года. Места вторжения НЛО на Землю разбросаны по всему миру. В России их несколько десятков.

По материалам «ДП»