Вышла альтернативная версия новогоднего ролика Coca-Cola

Активисты экологической организации Greenpeace UK выпустили свою версию знаменитой на весь мир новогодней рекламы Coca-Cola с проезжающим под мотивы песни «Праздник к нам приходит» грузовиком. 

 

 

В пародийном ролике экологи рассказали о последствиях новогоднего праздника: Greenpeace утверждает, каждый год Coca-Cola выпускает 110 млрд пластиковых бутылок, которые загрязняют окружающую среду и, в частности, океаны.

В видео Санта-Клаус, оказавшийся водителем мусоровоза (вместо грузовика), сбрасывает пустые бутылки в океан. 


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