Пользователи сети сделали мемы на фото Дурова в нижнем белье
Пользователи сети отреагировали на публичное обнажение основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова — 13 ноября он выложил в сеть фотографию в нижнем белье, пытаясь тем самым привлечь внимание Apple на обновление Telegram для iPhone X.
Ранее основатель «ВКонтакте» и Telegram запустил в сети флешмоб, в рамках которого призвал пользователей выкладывать фото без рубашки. Сам Дуров тогда выложил в своем аккаунте в Instagram фото из Индонезии, на котором позирует на фоне водоема с обнаженным торсом. Снимок он дополнил ироничным комментарием о том, что пытается конкурировать со снимками президента Владимира Путина.
Так вижу pic.twitter.com/1mqglTg0oq— Покемон ВьетКафе (@sikorochka) 13 ноября 2017 г.
Плохи дела у вас, товарищ призывник pic.twitter.com/1l2xngspoZ— Лось (19,6) (@poooovar) 13 ноября 2017 г.
13 ноября 2017 г.
13 ноября 2017 г.
13 ноября 2017 г.
Павел Дуров объявил о скором обновлении ̶ ̶С̶к̶а̶й̶н̶е̶т̶а̶ Телеграма pic.twitter.com/xmUKsfIyg3— Новости. Как есть (@nourlnews) 13 ноября 2017 г.
В сети также высмеяли список вещей, от которых отказался Павел Дуров, назвав его «Новой версией 7 грехов», а в интернете даже стартовали продажи коробки с семью вещами, от которых рекомендовал отказаться основатель Telegram. Туда входит бутылка коньяка, пачка сигарет, обезболивающие таблетки, чай, мясо, газировка и флешка с выпусками передачи «Пусть говорят».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.