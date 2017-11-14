Пользователи сети сделали мемы на фото Дурова в нижнем белье

Пользователи сети отреагировали на публичное обнажение основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова — 13 ноября он выложил в сеть фотографию в нижнем белье, пытаясь тем самым привлечь внимание Apple на обновление Telegram для iPhone X. 

Ранее основатель «ВКонтакте» и Telegram запустил в сети флешмоб, в рамках которого призвал пользователей выкладывать фото без рубашки. Сам Дуров тогда выложил в своем аккаунте в Instagram фото из Индонезии, на котором позирует на фоне водоема с обнаженным торсом. Снимок он дополнил ироничным комментарием о том, что пытается конкурировать со снимками президента Владимира Путина.

 

 

 

В сети также высмеяли список вещей, от которых отказался Павел Дуров, назвав его «Новой версией 7 грехов», а в интернете даже стартовали продажи коробки с семью вещами, от которых рекомендовал отказаться основатель Telegram. Туда входит бутылка коньяка, пачка сигарет, обезболивающие таблетки, чай, мясо, газировка и флешка с выпусками передачи «Пусть говорят».

 


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