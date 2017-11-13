Дуров прорекламировал Telegram для IPhone X с помощью фото в нижнем белье

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров опубликовал в Instagram вторую фотографию с острова Бали, которую он назвал «хитрой попыткой» привлечь внимание Apple на обновление Telegram, которое Дуров обещал выпустить ещё на прошлой неделе. По его словам, Apple изучает обновление. «Надеюсь, Apple понравится обновление (и это фото), и Telegram 4.5 выйдет завтра», — заверил основатель мессенджера.

В обновлении, ожидается, в частности, возможность отправлять несколько фотографий одним сообщением, в iOS версии новый вид настроек с цветными иконками и переработанное контекстное меню, а также исправления для IPhone X и поддержка Face ID. Кроме того, в экспериментальной Swift версии Telegram iOS появилась возможность смотреть видео без загрузки.