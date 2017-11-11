В Новой Зеландии создали сервис, который может заболтать мошенников по электронной почте

«Когда вы удаляете спам, мошенники просто переключаются на другую мишень. Но если вы перешлете письмо мне, я начну бесконечный диалог, и спамеры будут тратить свое время на разговоры с чат-ботом», – отмечают создатели Re:scam от лица сервиса.

При этом «поймать» сам Re:scam достаточно сложно, так как он постоянно меняет «личности» и постоянно увеличивает свой словарный запас. Это создано также для того, чтобы мошенникам было сложнее понять, что они общаются не с живым человеком, а с роботом.