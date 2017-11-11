В Новой Зеландии создали сервис, который может заболтать мошенников по электронной почте
Re:scam – это креативный проект новозеландской организации Netsafe, который борется со спамерами в электронной почте.
При получении мошеннического письма любой желающий может скинуть электронный адрес представителям Re:scam на адрес me@rescam.org. Затем уже сама программа затевает диалог с мошенниками или спамерами, тем самым отвлекая их от рассылки нежелательных сообщений пользователям Интернета. И, как отмечают создатели в промо-ролике сервиса: «Этот разговор никогда не закончится».
«Когда вы удаляете спам, мошенники просто переключаются на другую мишень. Но если вы перешлете письмо мне, я начну бесконечный диалог, и спамеры будут тратить свое время на разговоры с чат-ботом», – отмечают создатели Re:scam от лица сервиса.
При этом «поймать» сам Re:scam достаточно сложно, так как он постоянно меняет «личности» и постоянно увеличивает свой словарный запас. Это создано также для того, чтобы мошенникам было сложнее понять, что они общаются не с живым человеком, а с роботом.
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