Порно и искусство: В Instagram появился аккаунт с картинами из фильмов для взрослых

В середине октября в Instagram появился анонимный блог Art in Porno со скриншотами из порнофильмов, на которых видны картины. Как считает создатель аккаунта, режиссеры видео для взрослых помещают в кадр работы художников не просто так, а с определенной целью.

«В проекте иронически обыгрывается связь порно и искусства. На первый взгляд это просто скриншоты из порнофильмов с художественными работами на заднем фоне, однако это очевидная попытка авторов усилить эстетическое и экстатическое удовольствие зрителя, используя всеобщую потребность человеческой души к достижению многообразных катарсисов. Все увиденное на заднем фоне лично мне кажется неотъемлемой частью порно и вызывает улыбку . Но, с другой стороны, возникал вопрос: откуда были взяты эти картины и кто их создал?», — пишет блогер.