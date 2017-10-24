Пара сделала фотосессию с типичными образами пользователей Tinder

Друзья Кристал и Джесси из американского Портленда почти год фотографировали себя в образах, которые чаще всего встречаются в приложении для знакомств Tinder. «Онлайн-знакомства часто могут быть утомительными и унылыми. Этот, на первый взгляд, глупый проект может помочь выйти людям за стереотипные рамки мышления. Если мы не можем найти в нем юмор, зачем это делать? Мы все можем научиться смеяться над собой и над всеми клише», — считают создатели проекта.