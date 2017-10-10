«Новая версия 7 грехов»: Пользователи сети высмеяли список вещей, от которых отказался Павел Дуров

Основатель «ВКонтакте» Павел Дуров 10 октября отметил свое 33-летие и выложил на странице пост со списком из семи вещей, от которых он отказался много лет назад. Дуров советует всем, «кто занимается созиданием» сделать то же самое. Среди вещей, которых нет в его жизни — алкоголь, мясо животных, кофе и чай, фаст-фуд и газированные напитки, телевидение и таблетки. Его признание стало поводом для многочисленных шуток в соцсетях. Пользователи начали выкладывать собственные списки вещей, от которых отказались много лет назад а также сравнили список Дурова с новыми смертными грехами.