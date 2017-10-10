«Новая версия 7 грехов»: Пользователи сети высмеяли список вещей, от которых отказался Павел Дуров
Основатель «ВКонтакте» Павел Дуров 10 октября отметил свое 33-летие и выложил на странице пост со списком из семи вещей, от которых он отказался много лет назад. Дуров советует всем, «кто занимается созиданием» сделать то же самое. Среди вещей, которых нет в его жизни — алкоголь, мясо животных, кофе и чай, фаст-фуд и газированные напитки, телевидение и таблетки. Его признание стало поводом для многочисленных шуток в соцсетях. Пользователи начали выкладывать собственные списки вещей, от которых отказались много лет назад а также сравнили список Дурова с новыми смертными грехами.
Семь вещей, от которых я отказался много лет назад:— Vadim Elistratov (@great_laziness) 10 октября 2017 г.
1. Ублюдок
2. Мать твою
3. А ну иди сюда
4. Говно собачье
5. Решил ко мне лезть
6. Ты засранец вонючий
7. Попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну
7 вещей от которых я давно отказался и советую отказаться всем:— BODYA (@THEBODYABODYA) 10 октября 2017 г.
1. ихний
2. текёт
3. ложить
4. ехай
5. извени
6. тута
7. позвОнит
7 вещей от которых я давно отказался и вам рекомендую— Чай с пряниками (@SamoilovVlad12) 10 октября 2017 г.
Девушки
Амбиции
Становая тяга
Крым
Икра
Гороскопы
Компьютерные игры
7 вещей от которых я отказался ради созидания:— данкар (@TheDanKar) 10 октября 2017 г.
1 - личная жизнь
2 - свободное время
3 - 1
4 - 2
5 - 3
6 - 4
7 - 1,2,3,4,5,6
Павлу Дурову сегодня исполнилось 33 года. Вступив в "возраст Христа", он недолго думая, решил выпустить новую версию семи смертных грехов: pic.twitter.com/Ez9N4c3bKY— Артём Дерягин (@DerArto) 10 октября 2017 г.
ты случайно не мешаешь созиданию? тогда почему выглядишь так, как будто от тебя отказался дуров?— гипермаслина (@SimonKostin) 10 октября 2017 г.
1 лайк = 1 вещь от которой я отказался ради созидания— Рома Бордунов (@romabordunov) 10 октября 2017 г.
Комментарии (1)
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