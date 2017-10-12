Главный дефицит для жителей больших городов — время. Утренний завтрак превратился в перекус по дороге на работу, шопинг с друзьям — в заказ в два клика перед монитором ноутбука, мы даже слова начали сокращать, чтобы сэкономить время при отправке сообщений. Со знакомствами все еще сложнее — откуда время на такую роскошь? Спасает интернет. Например, крупнейший среди дейтингов сервис Badoo, в котором можно познакомиться с человеком из любой страны или благодаря функции «Люди рядом» найти свое счастье буквально на соседней улице. В Badoo уже зарегистрировались миллионы, поэтому шанс встретить действительно близкого по духу человека велик. Важно четко понимать, кого именно мы хотим видеть рядом с собой.

Пройдите наш тест, чтобы лучше разобраться в себе и своих желаниях. Вангуем: вы даже не успеете поделиться результатом, как наступит просветление, дзен и первое свидание.

И да, мы вас не бросим в одиночестве. Тест – только начало, которое поможет определиться, кто вам нужен. В дальнейшем, ждите советов экспертов и других полезных штук.

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