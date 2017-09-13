«Телефон по цене Красноярска»: пользователи сети шутят про iPhone X

12 сентября компания Apple представила новые iPhone 8 и iPhone X. По этому случаю, пользователи сети выложили мемы и шутки, особо отметив функцию разблокировки смартфона лицом Face ID. Другими темами для шуток стали высокая цена на гаджет и анимированные эмодзи в виде фекалий — по мнению юзеров, ради этого и стоит покупать новинку от Apple.