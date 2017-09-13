«Телефон по цене Красноярска»: пользователи сети шутят про iPhone X

12 сентября компания Apple представила новые iPhone 8 и iPhone X. По этому случаю, пользователи сети выложили мемы и шутки, особо отметив функцию разблокировки смартфона лицом Face ID. Другими темами для шуток стали высокая цена на гаджет и анимированные эмодзи в виде фекалий — по мнению юзеров, ради этого и стоит покупать новинку от Apple.  

iPhone 7: нет порта для наушников

iPhone 8: нет кнопки «Домой»

iPhone 9: нет телефона. Просто пустая коробка, дайте нам свои деньги.

«Когда пытаешься разблокировать айфон своего мужчины»

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