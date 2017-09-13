12 сентября компания Apple представила новые iPhone 8 и iPhone X. По этому случаю, пользователи сети выложили мемы и шутки, особо отметив функцию разблокировки смартфона лицом Face ID. Другими темами для шуток стали высокая цена на гаджет и анимированные эмодзи в виде фекалий — по мнению юзеров, ради этого и стоит покупать новинку от Apple.
«Телефон по цене Красноярска»: пользователи сети шутят про iPhone X
Ор выше гор😂😂😂#iPhoneX #AppleEvent #GameofThrones pic.twitter.com/FrKrPkxhoX— Vlad Lysenko (@vladiklysenkoo) 12 сентября 2017 г.
iPhone 7: нет порта для наушников
iPhone 8: нет кнопки «Домой»
iPhone 9: нет телефона. Просто пустая коробка, дайте нам свои деньги.
@Apple I'm on to your #Iphone plans 🤔😝 pic.twitter.com/xHyWdRlrku— Damien (@DezbobTrades) 12 сентября 2017 г.
«Когда пытаешься разблокировать айфон своего мужчины»
Если iPhone X вас не узнал, значит богатым будете.— Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 12 сентября 2017 г.
Анимированная какаха !!!— ARA (@AraslanovaAliya) 12 сентября 2017 г.
Ради этого стоит брать iPhone X
Презентация нового iPhone— Урановая Дева (@estelle_nex) 12 сентября 2017 г.
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Смартфон будущего
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Прогресс
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Ржут над анимированной какахой
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