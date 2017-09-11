Ника Белоцерковская поздравила Максима Виторгана с 45-летием смешным видео

Блогер, автор популярных рецептов и кулинарных книг Ника Белоцерковская поздравила актера Максима Виторгана с 45-летием, которое прошло в минувшее воскресенье, 10 сентября. Белоцерковская выложила в свой Instagram ироничное видео, в котором супруг телеведущей Ксении Собчак плавает в бассейне под культовый индийский хит 1982 года Jimmy Jimmy Aaja на одном из турецких курортов.

«Ну, с Днём Рождения, с Днём Рождения, с Днём Рождения, с Днём Рождения, Максим. ты Человек-Крупный, так будь Крупным всегда, для Крупных нет ничего невозможного! Люблю и целую!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.), — написала она в поздравлении.





