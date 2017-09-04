«Я календарь переверну»: Пользователи рунета отметили 3 сентября

В очередной раз песня Михаила Шуфутинского про 3 сентября, которой уже 20 лет, взбудоражила российский интернет. Пользователи рунета массово вспоминали шлягер исполнителя, выкладывая многочисленные мемы и обращаясь к строкам песни — о кострах рябин и календаре в свете последних событий.

Основой для шуток про 3 сентября стал даже новейший мем «Я и мои слабости», а также баттл между Гнойным и Оксимироном.