«Я календарь переверну»: Пользователи рунета отметили 3 сентября
В очередной раз песня Михаила Шуфутинского про 3 сентября, которой уже 20 лет, взбудоражила российский интернет. Пользователи рунета массово вспоминали шлягер исполнителя, выкладывая многочисленные мемы и обращаясь к строкам песни — о кострах рябин и календаре в свете последних событий.
Основой для шуток про 3 сентября стал даже новейший мем «Я и мои слабости», а также баттл между Гнойным и Оксимироном.
Я тут составил график #3сентября pic.twitter.com/xl7Jc536bo— Palych (@webpalych) 2 сентября 2017 г.
3 сентября. 👌 pic.twitter.com/2qw9q8GHqS— Wylsacom (@wylsacom) 2 сентября 2017 г.
😏ТАК ЧТО К ЧЕРТУ РЯБИНУ— _-=V.V.S=-_ (@VENIVIDIVlCI) 2 сентября 2017 г.
И В ПЕКЛО ПРОЩАНИЯ,ВМЕСТЕ С ВАШИМ ГОРЯЩИМ КОСТРОМ!ЛУЧШЕ ПЕРЕВЕРНУ КАЛЕНДАРЬ Я,
ЧЕМ ОСТАВЛЮ И СТАНУ ТОБОЙ#3сентября pic.twitter.com/j4SjBF47vC
Рука сама тянется pic.twitter.com/7lZTVq1cLn— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 2 сентября 2017 г.
Я... ннне.. дддолжен... твитить про третье сссссе.... pic.twitter.com/u6mh09R5c9— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 2 сентября 2017 г.
2 сентября 2017 г.
Не знаю, каким надо быть чудовищем, чтобы сейчас не слушать Шуфутинского.— Nariman Namazov (@abunyasha) 2 сентября 2017 г.
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