Ксения Собчак высмеяла «соблазнительные» видео в Instagram

Телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram видео, в котором высмеяла девушек, выкладывающих в сеть «соблазнительные» видео. Главный редактор российского L'Officiel приняла душ на яхте, принимая нарочито сексуальные позы.

«Посвящается всем эротическим видео "под душем", "на камне", "вылезаю из бассейна медленно", "пью воду и обливаюсь" этого лета!!!», — написала она под видео (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.).

 

 

На пост Собчак отреагировала Наталья Ионова (Глюк'оZа). «Дорогая, прости, не смогла удержаться просто...», — написала она. Судя по всему, видео телеведущей певица восприняла всерьез.

 

Ксения Собчак прокомментировала пост Ионовой, намекнув, что она имела в виду совсем другое.

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Число подписчиков «Собака.ru» в Instagram достигло 100 тысяч человек

Пластиковый мир: Instagram о гламурной жизни барби и кенов из Нью-Йорка

Разрезать лицо на куски и завязать в узел — в Instagram появился новый бьюти-тренд

Я живу в соцсетях и постоянно все фотографирую: что со мной не так?

Гоголь близко: Instagram, в котором Николай Васильевич косплеит «Игру престолов»

Сергей Шнуров вызвал на баттл Владимира Познера

Петербуржец станцевал в Пулкове под Gangnam Style, чтобы сделать предложение девушке

Синди Шерман открыла свой Instagram — и это восторг!