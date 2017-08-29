Ксения Собчак высмеяла «соблазнительные» видео в Instagram
Телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram видео, в котором высмеяла девушек, выкладывающих в сеть «соблазнительные» видео. Главный редактор российского L'Officiel приняла душ на яхте, принимая нарочито сексуальные позы.
«Посвящается всем эротическим видео "под душем", "на камне", "вылезаю из бассейна медленно", "пью воду и обливаюсь" этого лета!!!», — написала она под видео (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.).
На пост Собчак отреагировала Наталья Ионова (Глюк'оZа). «Дорогая, прости, не смогла удержаться просто...», — написала она. Судя по всему, видео телеведущей певица восприняла всерьез.
Ксения Собчак прокомментировала пост Ионовой, намекнув, что она имела в виду совсем другое.
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