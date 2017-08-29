Ксения Собчак высмеяла «соблазнительные» видео в Instagram

Телеведущая Ксения Собчак разместила в Instagram видео, в котором высмеяла девушек, выкладывающих в сеть «соблазнительные» видео. Главный редактор российского L'Officiel приняла душ на яхте, принимая нарочито сексуальные позы.

«Посвящается всем эротическим видео "под душем", "на камне", "вылезаю из бассейна медленно", "пью воду и обливаюсь" этого лета!!!», — написала она под видео (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.).