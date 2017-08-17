Диснеевские принцессы, которые стали трансгендерами

Что будет, если Ариэль или Жасмин сменят пол? Арт-директор из Нью-Йорка создал в Instagram аккаунт, в котором публикует портреты диснеевских принцев и принцесс в роли трансгендеров.

«Я работаю арт директором в Нью-Йорке, и, как и миллионы из вас, я вырос, смотря фильмы Диснея. Я люблю их и всегда буду, потому что они рассказывают о любви, свободе и перевоплощении. Когда я вырос, то понял, что они не упоминают одну важную тему: транссексуалов. Люди, которые больше всех знают смысл и ищут эту любовь, свободу и перевоплощение», — считает иллюстратор.