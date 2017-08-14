Павел Дуров запустил флешмоб — выкладывать фото с обнаженным торсом

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров выложил в своем аккаунте в Instagram фото из Индонезии, на котором позирует на фоне водоема с обнаженным торсом. Изображение дополняет ироничный комментарий о том, что он пытается конкурировать со снимками президента Владимира Путина. 

По словам Дурова, он запустил новый флешмоб, который адресует всем жителям России: выкладывать свои фото без рубашек. "Если вы русский, то должны присоединиться", — заключил бизнесмен. Акция получила хештег   #PutinShirtlessChallenge. Павел Дуров отмечает, что правила только два: "никакого фотошопа и пампинга" —  иначе "вы не альфа-самец".

Напомним, ранее пользователь социальных сетей обратили внимание, что основатель «ВКонтакте» начал выкладывать фото, на которых выглядит так, как будто позирует для модельных лукбуков. 

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