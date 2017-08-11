Видеохостинг PornHub провел исследование о предпочтениях россиян в порно.

Оказалось, что в среднем российские пользователи проводят на сайте по 9 минут, четверть из них — женщины. Средний возраст пользователей — 34 года, 64 % россиян составляют люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Чаще всего они заходят на PorhHub по воскресеньям, а самое популярное время для пользования ресурсом — между 22:00 и 23:00.

В тройке самых популярных разновидностей порно среди пользователей из России — анальное и хентай. Кроме того, ресурс разобрался в предпочтениях по жанрам в российских регионах. Так, на Кавказе смотрят видео в категории «арабы», а в центральной России любят мультяшное порно и бондаж.

«Русские», «спиннер», «хентай» — таковы самые популярные запросы из России на видеохостинге в 2017 году.